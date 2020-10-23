Жилой комплекс «Просторный»: ландшафтный парк в жилом квартале Новосибирска

В левобережье Новосибирска на территории жилмассива «Просторный» продолжается благоустройство крупного ландшафтного парка. Все затраты по организации парка взяла на себя группа компаний «Дискус». Подробности — в материале «Континента Сибирь».

На сегодня наибольшую потребность в зеленых благоустроенных территориях по объективным причинам испытывают именно новые жилые массивы Новосибирска. Выросшие в «чистом поле» дома во многих случаях не могут похвастаться обилием зелени. В конечном счете это способствует более высокому качеству городской инфраструктуры.

Как ранее писал «Континент Сибирь», на территории быстро растущего жилого комплекса «Просторный» за последние годы был создан большой ландшафтный парк для прогулок и отдыха жителей новостроек. Парк был разбит в глубине жилмассива на территории свыше 25 тыс. кв. метров. Все работы здесь проводились полностью за счет застройщика.

Об идее создания парка и дальнейших планах в его отношении рассказал в ходе состоявшегося в начале октября пресс-мероприятия руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай.

«Как часто бывает? Строители пытаются урвать часть благоустроенной территории или кусок парка отрезать, чтобы затем поставить там многоэтажку. Мы сделали наоборот. Был неблагоустроенный кусок земли, компания взяла и благоустроила его для прогулок и отдыха жителей», — подчеркнул Джулай.

В ближайшей перспективе, как отмечают в «Дискусе», на территории парка обустроят детские зоны и установят скамейки для отдыха

Стоит заметить, что в новом парке было создано пространство с особым настроением за счет разноуровневого расположения элементов. Теперь жители многоэтажек могут наблюдать из окон не заброшенный пустырь, а благоустроенный современный парк.

Только в прошлом году на средства застройщика в ландшафтном парке было высажено более сотни хвойных пород деревьев. Из лиственных пород парк украсили ива, орех маньчжурский и декоративный клен гиннала. Этим летом благоустройство парка продолжилось — здесь появились новые дорожки, газоны и более 500 кустарников разных видов. В том числе цветущие — сирень, гортензия, спирея, а также ягодные — жимолость и калина.

В ближайшей перспективе, как отмечают в «Дискусе», на территории парка обустроят детские зоны и установят скамейки для отдыха. В том, что зеленое пространство будет востребовано, сомневаться не приходится. Уже сейчас его облюбовали местные жители.

Продолжает «Дискус» заниматься и центральной частью жилого комплекса — улицей Александра Чистякова. За минувшее лето здесь провели внушительный объем работ. Была благоустроена хвойная аллея с зонами отдыха.

Особенностью озеленения всех рассматриваемых жилых комплексов можно назвать высадку крупномерных деревьев. По словам председателя ПЖСК «Просторный — Квартал 2» Олега Басалаева, посадка в грунт деревьев высотой более метра позволяет быстрее организовать готовые для отдыха зеленые пространства, а не дожидаться, пока саженцы вырастут.

Напомним, на территории «Просторного» застройщик за пять лет возвел более 80 многоквартирных жилых домов. Все они имеют панельное исполнение и квартиры с просторными жилыми комнатами и кухнями.

В прошлом году застройщик приступил к изменениям внешнего вида домов. Стыки между панельными плитами начали закрывать декоративными элементами — нащельниками. Подробности о новых приспособлениях рассказал Алексей Джулай.

«Это декоративная накладка, которая улучшает внешний вид дома. За полтора года после установки нащельников на первые дома мы увидели, что идея работает. Причем не только с точки зрения эстетики. Приспособление закрывает стыки, которые больше не нуждаются в частом ремонте и очистке», — отметил Алексей Джулай.

Нащельники, которыми теперь закрывают стыки плит, изготавливают на собственном заводе ГК «Дискус» из оцинкованной стали. Затем приспособления крепятся к плитам стен при помощи нержавеющих саморезов.

Новые декоративные элементы постепенно появятся на всех домах микрорайона. Также застройщик опробовал практику, когда на общем собрании жильцов можно было проголосовать за один из двух вариантов остекления балконов. Будет ли применяться подобный опыт в дальнейшем, среди жильцов уже построенных домов, покажет время. При этом все новые дома в компании планируется сдавать с уже готовым остеклением балконов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.