Депутат Госдумы Дмитрий Савельев: «Отвращение к коррупции нужно прививать со школьной скамьи»

Государственная дума предлагает ввести антикоррупционные уроки и курсы в учебные программы школ и вузов. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутата Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрия Савельева, неприятие взяточничества должно воспитываться со школьной скамьи — наряду с занятиями по ПДД и информационной безопасности.

Конвенция ООН против коррупции была открыта для подписания 9 декабря 2003 года, и с момента присоединения России к ней наша страна ведет планомерное наступление на весомую угрозу национальной безопасности, напомнил Дмитрий Савельев.

«Всего лишь за девять месяцев текущего года в стране было выявлено свыше 26 тысяч коррупционных преступлений, ущерб от которых составил около 102 миллиардов рублей, за этот же период в суды направлено около 6,5 тысячи уголовных дел, однако можно отметить, что, к сожалению, темпы роста негативного явления не падают. Подобно ржавчине, коррупция разъедает государственные и моральные устои, так что бороться с ней следует на всех уровнях власти и общества, — подчеркнул парламентарий. — Естественно, меры по борьбе с коррупцией необходимо ужесточать и далее, конфискуя имущество коррупционеров и широко освещая в СМИ выявленные случаи взяточничества, но надо помнить и о том, что предложения не бывает без спроса: каждое третье преступление коррупционного характера связано с дачей и получением взяток».

Депутат отметил, что почти каждый россиянин на собственном опыте сталкивался с вымогательством со стороны людей, облеченных властью, или пытался решить свои проблемы на уровне бытовой «благодарности» — дачей взятки.

«В общественное сознание следует внедрять установки на отторжение коррупции, и делать это надо с самого раннего возраста — в семье и школе», — считает Дмитрий Савельев.

В школьной программе, как отметил депутат Государственной думы, сегодня мало внимания уделяется правовой грамотности учащихся, и этот пробел необходимо ликвидировать, изменив соответствующим образом образовательные стандарты.

«Антикоррупционные уроки наряду с изучением ПДД, прав потребителя, правовых основ самообороны и с занятиями по финансовой грамотности должны войти в школьную программу так же, как и другие дисциплины, готовящие подрастающее поколение к самостоятельной жизни в реальном мире. Только с помощью антикоррупционной профилактики, начатой с самого раннего возраста, мы сможем воспитать в гражданах отвращение к коррупции», — заключил Дмитрий Савельев.

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