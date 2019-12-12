Врио министра экономики Алтайского края стал Анатолий Нагорнов

Анна Сугатова
 
Фото: Анатолий Нагорнов doc22.ru

Временно исполняющим обязанности министра экономического развития Алтайского края назначен заместитель министра Анатолий Нагорнов.

Напомним, что предыдущий министр экономики края Павел Дитятев  подал заявление об увольнении с 9 декабря.

Портал altapress.ru со ссылкой на правительство региона сообщает, что новый временный глава минэконом развития приступил к обязанностям с 10 декабря 2019 года. На официальном сайте информацию пока не обновляли.

Анатолий Нагорнов АлтГТУ имени И.И. Ползунова по специальности «Парогенераторостроение». С 1989 года работал в органах власти, с января 2017 года — заместитель министра экономического развития региона.

 

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