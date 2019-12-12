Застройщик «ВИРА-Строй» совместно со Сбербанком снизил ставку по ипотеке на квартиры до 1%. Стороны подписали специальные условия по ипотеке для семей с детьми в Новосибирске. Это первая в России такая акция.

Программа действует на покупку квартир в новом жилом доме «НИКА», строительство которого осуществляется при проектном финансировании Сбербанка. Продажа квартир ведётся по новой системе взаимодействия через эскроу-счета.

По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» семьи, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или следующий ребёнок, могут приобрести квартиру в ипотеку по специальным процентным ставкам. У клиента имеется выбор — ипотека всего под 1% годовых, которая будет действовать только на период строительства, до ввода новостройки в эксплуатацию, а далее ставка будет повышена до стандартного уровня. Либо ипотека по сниженной ставке от 3,6% годовых на весь период пользования кредитом.

Жилой дом «НИКА» — это 19-этажный дом, который рассчитан всего на 190 квартир с семейными планировками. Он расположен в центре микрорайона Родники, на улице Немыткина, 9/1. Объект находится на закрытой территории, спроектированной по принципу беспорогового пространства. Здесь обустроена, отделенная от проезжей части, зона для игр и отдыха, а для автолюбителей — теплый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте. На каждом этаже предусмотрены кладовые для каждой квартиры.

Еще одна особенность жилья в этом доме — здесь нет студий. Планировки начинаются с 1-комнатных квартир в 37 м2, все квартиры сдаются с готовым ремонтом, вы получите ключи от новой квартиры, где уже все готово к переезду: установлена сантехника, входные и межкомнатные двери, натянут потолок, поклеены обои.

Застройщик ООО СЗ «ВИРА-Строй-Девелопмент». Проектные декларации и разрешения на строительство на сайте vira-stroy.ru, наш.дом.рф.

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