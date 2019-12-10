Потребительские цены в Красноярском крае в ноябре выросли на 0,3%. С начала года показатель вырос на 3,3%.

По данным территориального органа госстатистики края, цены на продовольственные товары в регионе за минувший месяц увеличились на 0,4%, с начала года — на 2,3%.

Также стоимость минимального набора продуктов питания на конец ноября достигла 4,63 тысяч рублей на человека. За месяц показатель увеличилась на 0,4% (с начала года — на 3,5%).

Кроме того, цены на непродовольственные товары в крае за ноябрь выросли на 0,4%, по сравнению с началом года — на 3%, а стоимость услуг за прошедший месяц в регионе осталась без изменений.

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