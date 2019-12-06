В 2020 году Новосибирская область получит 700 млн рублей федеральных средств. Еще 283 млн рублей будет выделено из регионального бюджета.

Средства из федерального бюджета поступят через Фонд защиты прав участников долевого строительства. «Еще одна мера поддержки — создание Фонда защиты прав участников долевого строительства. В бюджете области на 2020 год заложено 283 млн рублей. Софинансирование с федеральным фондом установлено в пропорции 22:78, то есть поступление федеральных средств может составить порядка 700 млн рублей», — сообщает пресс-служба заксобрания региона.

Напомним, что 11 октября жители долгостроя ДЖН «Новомарусино» начали бессрочную голодовку перед зданием новосибирского правительства. Жилой комплекс «Новомарусино» расположен на левом берегу в районе ТЭЦ-3. Строительство квартир было профинансировано мэрией. Застройщик, компания ООО «Доступное жилье Новосибирск», приступил к работам в 2015 году. С 2016 года стройка остановилась.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, дольщики «Новомарусино» стоят первыми в списке, который новосибирские власти подали на достройку с использованием средств федерального фонда.

Всего в реестре проблемных домов регион числится 66 объектов. К 2024 году проблема должна быть решена, однако привлекаемых средств недостаточно для решения проблемы – дефицит составляет 13-15 млрд рублей.

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