В ходе рабочей поездки в Новосибирскую область исполнительный директор ППК «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев совместно с врио министра строительства региона Алексеем Колмаковым проверили несколько проблемных домов, достройка которых ведется с применением разных механизмов господдержки. Об этом сообщил пресс-центр областного правительства.

Алексей Колмаков напомнил, что сегодня правительством региона реализуется целый арсенал мер поддержки граждан, которые попали в сложную ситуацию, вложив деньги в долевое строительство, а также ряд механизмов, благодаря которым долгострои вводятся в эксплуатацию. В частности, оказывается адресная помощь дольщикам, реализуются масштабные инвестиционные проекты, предоставляются субсидии ЖСК на благоустройство территории, подключение к инженерным сетям и установку лифтов. Благодаря планомерной работе с 2018 по 2022 год восстановлены права почти 10,5 тыс. граждан в 85 проблемных объектах. С начала 2023 года сданы еще шесть долгостроев, свои долгожданные квартиры получили 1263 дольщика.

Константин Тимофеев и Алексей Колмаков посетили один из долгостроев, достройка которого ведется при взаимодействии с ППК «Фонд», — дом по адресу: ул. Вилюйская, 6. Это один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК «Фонд развития территорий». Сообщается, что его строительство идет по графику — подрядчик ведет пусконаладочные работы системы отопления и вентиляции, автоматизацию ИТП, внутренние отделочные работы, благоустройство территории, монтаж сетей связи, пожарной сигнализации, электрооборудования и электроосвещения, внутренних сетей отопления и вентиляции. Дом, на достройку которого было направлено свыше 433 млн рублей, обещают сдать до конца года.

Кроме этого, Тимофеев и Колмаков побывали и стройплощадках других долгостроев — в микрорайоне Закаменский и на улице Есенина. «За последние два года нам удалось существенно продвинуться в решении проблемы обманутых дольщиков. Правительством Новосибирской области максимально используются все механизмы — и федеральные, и региональные, чтобы наконец-то поставить точку в этом вопросе. Сегодня в регионе осталось 39 долгостроев, шесть из которых достраиваются силами регионального фонда защиты прав дольщиков, по всем остальным разработаны алгоритмы достройки, понятны сроки и способы завершения строительства», — сообщил врио главы регионального минстроя.

Ранее мы сообщали о том, что более десятка новосибирских долгостроев могут, вопреки планам, не сдать до конца года — некоторые из этих домов, несмотря на согласованную с правительством региона дорожную карту, застройщик еще даже не начал возводить.