Жители долгостроя ДЖН «Новомарусино» начали бессрочную голодовку перед зданием новосибирского правительства.

11 октября перед зданием областного правительства новосибирской области на голодовку вышли несколько человек. Дольщики, оставшиеся без квартир, требуют, чтобы «власть, выступившая гарантом строительства домов в Новомарусино», за свой счет завершила работы.

«Без жилья осталось около 700 семей. Причина – отсутствие каких-либо решений жилищного вопроса региональной властью. Многие дольщики были вынуждены продавать свое жилье, брать кредиты, ипотеку и займы. Исчерпав возможности конструктивного диалога с властью, в отсутствие исполнения многих договоренностей и конкретных действий со стороны власти, дольщики Новомарусино объявляют бессрочную голодовку, которая лишний раз демонстрирует, что власти Новосибирской области не заботятся о нуждающихся в жилье гражданах», – говорится в сообщении дольщиков.

Жилой комплекс Новомарусино расположен на левом берегу в районе ТЭЦ-3. Строительство квартир было профинансировано мэрией. Также она выкупила 130 квартир для расселения ветхого и аварийного жилья. В планах было строительство более 100 жилых домов на площади 65 га. Застройщик, компания ООО «Доступное жилье Новосибирск», приступил к работам в 2015 году. С 2016 года стройка остановилась.

В очередном обращении дольщиков говорится, что региональная и муниципальная власти выступили ходатаями и гарантами скорой сдачи жилья. Деньги от дольщиков были получены в полном размере, строительство многоквартирных домов прекратилось, а застройщик в этом году признан арбитражным судом банкротом. Пострадавшие жильцы несколько раз обращались к губернатору решить сложившуюся ситуацию.

По сообщениям СМИ, сотрудники полиции призвали голодающих разойтись. Последние, в свою очередь, отказались, сообщив, что к вечеру в протесте примут участие еще больше людей. Но контакт с членами акций вышли замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков и начальник управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения регионального минстроя Иван Кузнецов.

«Процедура с Новомарусино нам понятна. Она видна и перспективна к реализации в самое ближайшее время. Говорить, что вас бросили, с вами никто не общается – это неправда, граждане. Но поймите, что это не решается за день, даже за месяц», – прокомментировал Иван Кузнецов. Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил журналистам, что дольщики микрорайона включены в список тех, кому будет обеспечена помощь посредством фонда защиты прав дольщиков региона.

Напомним, что министерством строительства была направлена заявка в правительство РФ на предоставление 800 млн рублей на решение проблемы с недостроенными объектами.

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