В начале ноября «КС» опубликовал новость о том, что кинотеатр «Люксор», бывший якорным арендатором ТРЦ «Галерея Новосибирск», закрылся. Сегодня стало известно, кто откроется на его месте: свой выход в Новосибирск анонсировала сеть кинотеатров нового «КАРО», которая планирует открыть в «Галерее» свой первый в Сибири мультиплекс.

Как сообщили в компании, мультиплекс начнет работу уже в ближайшие дни. Кинотеатр «КАРО 9 Галерея» станет тридцать третьей площадкой сети и первой в Сибири. Мультиплекс будет вмещать 9 кинозалов.

«Наша концепция кинотеатров нового поколения уже достаточно широко известна в Москве и некоторых регионах. И мы рады возможности реализовать ее в таком знаковом городе как Новосибирск, – прокомментировала президент сети «КАРО» Ольга Зинякова. – Кроме широкого репертуара «КАРО 9 Галерея» предложит зрителям регулярные премьеры, развлекательные мероприятия, спецпоказы в рамках проекта КАРО.Арт и эксклюзивный контент, которым сильна наша сеть».

«Открытие кинотеатра такого уровня – знаковое событие как для горожан, так и для каждого посетителя «Галереи Новосибирск», – комментирует заместитель генерального директора по маркетингу АО «ТПС Недвижимость» Татьяна Корсакова. – Философия «КАРО» известна по всей России, и мы готовы поддержать новый подход к сервису для зрителей кинотеатра».

Кинотеатр «КАРО 9 Галерея» представит зрителям широкий репертуар и специальные ценовые предложения. Все гости смогут подключиться к программе лояльности «КАРОна», предоставляющей множество преимуществ постоянным посетителям. Поклонников авторского кино и новых форматов ждут специальные показы и дискуссии проекта КАРО.Арт, а для семейной аудитории будут доступны выгодные предложения в рамках направления КАРО Family. Также в кинотеатре будут действовать скидки для студентов и пенсионеров.

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