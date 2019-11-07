В торгово-развлекательном центре «Галерея-Новосибирск» закрылся кинотеатр федеральной сети «Люксор». Об этом сообщали представители компании на своей странице во «ВКонтакте». Эксперты предполагают, что на площадке «Люксора» может запуститься кинотеатр объединенной сети «Формула кино/Синема Парк», однако пока подтверждения соответствующей информации нет.

Владельцем торгового центра «Галерея Новосибирск» считается семья известного российского бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Напомним, что проблемы в работе «Люксора» в Новосибирске проявлялись еще в июне 2019 года. На тот момент впервые появилась информация о его возможном закрытии в силу финансовых проблем и отсутствия достаточного оборотного капитала. Однако в дальнейшем работа кинокомплекса возобновилась, хотя в официальной группе кинотеатров «Люксор» в одном из комментариев к посту во «ВКонтакте» администратор на вопрос о том, будет ли в Новосибирске функционировать кинотеатр указанной сети, утверждал, что «данное учреждение вскоре откроется, но в рамках другой сети».

Наиболее вероятным претендентом на площади кинотеатра является крупная федеральная объединенная сеть «Формула кино/Синема Парк», основным бенефициаром которой является московский бизнесмен Александр Мамут. Сеть уже зашла на площадки «Люксора» в ряде городов России. Однако по Новосибирску вопрос пока не решен, ведутся переговоры. В самой «Галерее-Новосибирск» не комментируют ситуацию.

Стоит отметить, что кинотеатр «Люксор» был открыт на 4-ом этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск» в 2015 году. 9 залов одновременно могли вместить более 1000 зрителей. Все они оснащались цифровой кинотехникой, которая показывает фильмы в 2D- и 3D-форматах с трёхмерным звуком Dolby Atmos. В кинотеатре был VIP-зал повышенного комфорта, а также были оборудованы специальные зоны Love Seat.

Напомним, что помимо «Люксора» на 4 этаже «Галереи-Новосибирск» располагается рестораны «Чашка Кофе» и «Соль и перец», кофейня сети Travelers Coffee. Ранее на площадке планировала запускаться также и новосибирская сеть кофеен PRIMETIME COFFEE вместе с коворкингом CO-WO. Несмотря на баннер о предстоящем открытии, сеть на этой площадке не запустилась. Теперь предполагается, что на ней откроется по франшизе кафе правильного питания «Гречка» и один из детских центров. По мнению экспертов, закрытие кинотеатра негативно повлияет на поток посетителей на 4-ый этаж «Галереи-Новосибирск» и отразится на действующих заведениях общепита, которые сейчас там располагаются, особенно в ситуации, когда сроки запуска нового кинотеатра не определены.

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