В Новосибирске в период новогодних праздников популярность кинотеатров выросла на 48%

Александр Киселев
 
кинотеатр
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске в период новогодних праздников поиск кинотеатров вырос на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 2ГИС в своем исследовании.

В тройку лидеров также вошли: Красноярск, кинотеатры в котором искали чаще на 122%, и Омск, с показателем в 93%.

Самой востребованной стала киноэкранизация мультфильма «Чебурашка», лента собрала в прокате более 3 млрд. рублей уже к 10 января. Также в топ популярных фильмов по данным ЕАИС Фонда кино вошли «Иван Царевич и Серый Волк 5» и  «Непослушник 2».

Помимо увеличения интереса к кинотеатрам, в первых числах января зафиксированы частые запросы в сфере доставки из кафе и ресторанов. На картах городов миллионников общий прирост составил 58% в сравнении с тем же периодом в 2022 году. Однако самый большой прирост спроса был установлен в Санкт-Петербурге — 135% и в Москве — 87%.

Ранее мы писали, что в период с 31 декабря по 2 января чаще всего новосибирцы смотрели по телевизору фильмы комедийного жанра, а в период Рождества больше всего внимания получили семейные киноленты и мелодрамы. Самым популярным сериалом среди жителей города стал «Тест на беременность» (16+).

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