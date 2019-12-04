На комитете по строительству новосибирского Заксобрания депутаты разбирались с плохим качеством благоустройства дворов.

В 2019 году по разным программам в Новосибирске будет благоустроено 334 двора на сумму более 500 млн рублей из бюджетов разного уровня. Однако, качество работ не устраивает народных избранников. Так, по словам депутата Олега Сметанина, на его округе благоустройство оставляет много вопросов.

«Асфальтовое покрытие местами неровное, после дождя точно будут лужи. Резиновое покрытие в футбольной коробке укладывают, не обращая внимания на мусор и листву, попадающие в смесь резиновой крошки и клея. А некоторые объекты площадки установили в яму. И на это безобразие были выделены деньги из областного и городского бюджетов, ориентировочно более 8 млн рублей. Я считаю, что за меньшую сумму можно было сделать лучший объект», – рассказал парламентарий на заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам.

Его поддержали коллеги по комитету. «Качество не соответствуют тем затратам, которые несет бюджет», – подтвердил зампред комитета по строительству Дмитрий Козловский. А депутат Николай Мочалин предложил министерству жилищно-коммунального хозяйства области разработать регламент, согласно которому соответствующие органы в мэрии контролировали качество благоустройства дворов.

Это предложение было одобрено комитетом. «Номинально контроль осуществляется. Но мы видим, что он недостаточный. Контроль со стороны жителей и депутатов не всегда эффективен. Жители порой так рады хоть какому-то благоустройству, которое у них появилось впервые за много лет, что забывают о качестве. А депутаты не могут быть узкими специалистами во всех сферах. А здесь нужны специальные знания. Поэтому комитет внес предложение, чтобы министерству ЖКХ разработать специальный нормативный документ по контролю за выполнением работ по благоустройству. К этой работе также должны активно подключиться такие контролирующие структуры, как Контрольно-счетная палата Новосибирской области и прокуратура. Мы не можем допустить, чтобы бюджетные деньги были зарыты в песок», – отметил председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Евгений Покровский.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.