Производитель молока в Томской области открыл первый в регионе скотный двор с установкой для переработки отходов в кормовые добавки для коров.

Губернатор области Сергей Жвачкин рассказал, что данная технология будет внедряться и на других хозяйствах региона — первым стало АО «Дубровское».

«Мы открыли новый цех на 250 голов. Это первый такой цех, который позволяет те отходы, которые мы раньше сжигали, и тратили на это деньги. В результате внедрения новых технологий (перерабатывать в) продукт, который и увеличивает продуктивность (коров), и снижает себестоимость (молока), и на ура идет у населения — в магазинах такой продукт уходит за несколько часов. (Этот опыт) мы будем тиражировать по области», — прокомментировал Сергей Жвачкин.

Увеличение поголовья и модернизация производства проводились с 2018 года в рамках инвестпроекта АО «Дубровское». За время его реализации были построены коровник на 250 голов, откормочник, установка по утилизации отходов в кормовые добавки, а также оборудование для дойки коров.

Объем инвестиций составил 121,1 млн рублей (89,9 млн руб. собственные средства, 31,4 млн руб. — заемные).

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