«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере ритейла

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги 2019 года в различных сферах экономики и предлагает проголосовать за организацию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере ритейла.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2019»?
- «Ярче!» (100%)
- «Слата» (0%)
- «Красный яр» (0%)
- SPAR (0%)
- «Низкоцен» (0%)
- «Монетка» (0%)
- Metro Cash&Carry (включая «Фасоль») (0%)
- «Ашан» (0%)
- «Окей» (0%)
- «Быстроном» (0%)
- «Мария-Ра» (0%)
- «Добрянка» и «Бахетле» (0%)
- «Холидей» («Холди», «Фермер-Центр») (0%)
- «Сибирский Гигант» («Мегас», «Горожанка», «Гигант») (0%)
- Х5 Retail Group («Пятерочка») (0%)
- «Магнит» (0%)
- «Лента» (0%)
- Другая компания (указать в комментариях) (0%)