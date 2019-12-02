«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере ритейла

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«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере ритейла

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги 2019 года в различных сферах экономики и предлагает проголосовать за организацию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере ритейла.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Кто из ритейлеров продуктов питания, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2019»?
  • «Ярче!» (100%)
  • «Слата» (0%)
  • «Красный яр» (0%)
  • SPAR (0%)
  • «Низкоцен» (0%)
  • «Монетка» (0%)
  • Metro Cash&Carry (включая «Фасоль») (0%)
  • «Ашан» (0%)
  • «Окей» (0%)
  • «Быстроном» (0%)
  • «Мария-Ра» (0%)
  • «Добрянка» и «Бахетле» (0%)
  • «Холидей» («Холди», «Фермер-Центр») (0%)
  • «Сибирский Гигант» («Мегас», «Горожанка», «Гигант») (0%)
  • Х5 Retail Group («Пятерочка») (0%)
  • «Магнит» (0%)
  • «Лента» (0%)
  • Другая компания (указать в комментариях) (0%)
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