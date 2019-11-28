Компания Mars планирует вложить в 2020 году около 400 млн рублей инвестиций в свой завод под Новосибирском.

Президент Mars в России Валерий Щапов встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, сообщает пресс-служба правительства. Стороны обсудили перспективы развития производства.

«В этом году это более 200 млн рублей инвестиций, на следующий год запланировано 400 млн рублей. В инвестиционной программе следующего года есть как планы повышения производительности, увеличения производственной мощности, так и вопросы экологической безопасности. У новосибирского предприятия компании есть хороший экспортный потенциал, за счёт этого мы надеемся увеличить поставки за пределы Российской Федерации», – перечислил основные перспективы сотрудничества Андрей Травников.

Больше половины, потребляемых предприятием сырьевых материалов (мясо, птица, зерновые, жиры и растительные масла), закупается у местных производителей. Президент Mars отметил, что на сегодняшний день четверть всей продукции для домашних животных, которые компания выпускает в России, производит новосибирское предприятие.

Комплекс компании Mars в Новосибирске включает в себя три линии производства сухих и влажных кормов, а также склад готовой продукции. Начиная с 1998 года, общие инвестиции в фабрику превысили 3 миллиарда рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.