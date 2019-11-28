Федеральный закон устанавливает запрет на отдельные виды деятельности в полосе отвода дорог, в том числе на деятельность нестационарных торговых объектов.

Все дороги подлежат кадастровому учету и должны быть переданы в муниципальную собственность в соответствии с ФЗ-257 от 08.11.2007. После оформления права муниципальной собственности автомобильные дороги общего пользования местного значения будут закреплены за муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» на праве оперативного управления, сообщает пресс-служба мэрии.

Это изменит статус земельных участков и приведет к постепенному расторжению договоров аренды с владельцами торговых объектов. Однако вдоль дорог останутся рекламные конструкции и объекты дорожного сервиса – это автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, пункты общественного питания и станции технического обслуживания. Городские власти, в свою очередь, готовы предложить предпринимателям другие торговые площадки.

«К настоящему времени зарегистрировано право муниципальной собственности на 569 объектов, ещё 67 поставлены на кадастровый учёт, осуществляется государственная регистрация права муниципальной собственности. В отношении 374 автомобильных дорог проводятся подготовительные работы (определение координат, получение выписок из реестра муниципальной собственности, кадастровые работы)», – рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Роман Дронов.

Также в городе в преддверии МЧМ-2023 реализуется проект комплекса «умных остановок». Всего планируется установить 250 остановочных павильонов. Срок концессионного соглашения составляет 15 лет. «Сейчас на этих остановках находятся нестационарные торговые объекты, установленные согласно старым нормам и правилам. По окончании срока аренды земельных участков и эксплуатации данных объектов продления договоров не будет. При этом досрочно расторгать договоры не планируем, – пояснил заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

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