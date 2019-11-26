В Красноярском крае создан Цифровой кластер – проект по кооперации IT-компаний Красноярского края, который должен способствовать развитию отрасли в регионе. Некоторые эксперты оценивают эту инициативу скептически, напоминая, что прежние похожие проекты в этой сфере до сих пор не принесли практических результатов.

Согласно официальному сообщению регионального министерства цифрового развития, основу кластера составят семь местных IT-компаний, которые подписали соответствующее соглашение также с АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» и ассоциацией технологических компаний «Эра интеллектуальных технологий». Создание такого кластера ранее было предусмотрено стратегией социально-экономического развития края до 2030 года.

«Основная задача Цифрового кластера состоит в том, чтобы создать наилучшие условия для повышения конкурентоспособности компаний края, занятых в сфере информационных, коммуникационных и радиоэлектронных технологий. Это долгосрочный отраслевой проект, который позитивно повлияет на темпы экономического роста как компаний-участников, так и экономику региона, в целом», — отметил глава министерства Николай Распопин.

Впрочем, дополнительной информации по проект в пресс-службе этой структуры корреспонденту «Континента Сибирь» предоставлять не стали, объяснив это тем, что «министерство не является какой-либо стороной соглашения».

«Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» заявлено в качестве оператора кластера. С 2019 года здесь действует Центр кластерного развития, специализирующийся на государственной поддержке региональных кластерных инициатив. Так в октябре нынешнего года было подписано первое соглашение о формировании туристско-рекреационного кластера «Арктический» (совместно с Агентством развития Норильска), а проект Цифрового кластера стал для АРБ вторым.

«Мы оказываем комплексную поддержку предпринимателям, участвующим в кластерах. В частности, осуществляется помощь в составлении бизнес-планов, продвижении товаров и услуг, маркетинге. Кроме этого, агентство наделено функциями микрофинансирования субъектов малого и среднего бизнеса. Вступая в тот или иной кластер, у предпринимателей, некоммерческих, образовательных и научных организаций появляется возможность максимально консолидировать свои усилия для решения многих вопросов, в том числе эффективнее взаимодействовать с органами власти при решении общих задач», — пояснил функцию этой структуры генеральный директор АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Александр Граматунов.

Ассоциация «Эра интеллектуальных технологий» заявлена в качестве координатора проекта. В компании заявляют, что кластер позволит усилить кооперацию поставщиков, заказчиков IT-технологий, прочих профильных организаций и профессиональных кадров, что не замедлит сказаться на динамике экономического роста и развитии предпринимательтва в регионе. По их словам, это подтверждается опытом других территорий, где подобные проекты кластеров уже были реализованы: Татарстан, Нижегородская область, Белгород, Омск и другие.

«Объединение усилий способно давать ощутимые практические результаты. Правительство региона, город Красноярск и Сибирский Федеральный университет уже заявили о намерении в ближайшей перспективе начать цифровизацию многих технологических процессов. Таким образом, создание Цифрового кластера весьма своевременно», — заявляет директор ассоциации Анатолий Сергеев.

Аналитик телеком-рынка, руководитель профильного портала Krastelekom.org Артем Щетников скептически относится к перспективам кластера, считая, что перспективные стартапы способны «легко найти инвестиции и без посредников». Он напомнил, что летом то же министерство активно анонсировало создание Цифровой долины, однако пока о реальном продвижении в этом направлении информации нет, и крупны игроки не делали заявлений об участии в проекте.

Эксперт также считает, что единственная помощь, которую по факту могут организовать органы власти для проектов – это сниженная арендная плата. Организация же госконтрактов для участников кластера может войти в противоречие с законодательством о конкурсных процедурах.

«Именно поэтому я считаю разговоры о создании цифровых кластеров – просто словами. Очень хотелось бы ошибаться и увидеть, что через пару лет у нас действительно появятся новые профессии, новые рабочие места и, главное, актуальные обучающие программы для будущих специалистов и доступное внедрение инновационных продуктов. На текущий момент, к сожалению, все намерения создать цифровой кластер напоминают весь курс «Енисейской Сибири» — она как бы есть, но реализация проектов ложится на плечи тех компаний, которые в этом заинтересованы. А власти просто проводят встречи и рассказывают о «позитивном влиянии на экономику региона», «повышении конкурентоспособности компаний», «конструктивном русле» и т. д. То есть, просто говорят общие фразы без какой либо конкретики», — заключает Щетников.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.