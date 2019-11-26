Почти полмиллиона рублей сочинских полицейских по ошибке перечислили жительнице Кузбасса

Мариинский городской суд Кемеровской области вынес решение по делу местной жительницы, которой были ошибочно переведены 400 тыс. рублей, взысканных с РЖД в пользу сочинских полицейских.

Как сообщили в пресс-службе суда, ранее УВД по городу Сочи наложило на ОАО «РЖДстрой» штраф в размере 400 тыс. рублей. Деньги в конце 2018 года были взысканы московскими судебными приставами, однако из-за технической ошибки исполнители неверно указали в платежных документах реквизиты получателя штрафа. Вместо казны сумму перевели жительнице Мариинска.

Когда ошибка была обнаружена, судебные приставы направили получательнице письмо с предложением мирного урегулирования проблемы. Женщина предложение не отреагировала. Позже по телефону она пояснила приставам, что не заметила пришедших на ее счет 400 тыс. рублей, так как на ее счете было и без того много денег, к тому же она все их потратила. Приставы обратились в суд, который постановил взыскать с жительницы Мариинска ошибочно перечисленные деньги.

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