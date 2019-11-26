Глава Иркутской области Сергей Левченко дважды нарушил закон о коррупции, не указав в декларациях о доходах трехэтажных особняк и земельные участки.

Управление президента по вопросам противодействия коррупции выявило нарушения антикоррупционного законодательства губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. За два года (2016 и 2017) в декларациях о доходах губернатора и его супруги были указаны недостоверные данные о имеющихся финансах и недвижимости, сообщает издание ВСП.RU.

Согласно данным Росрееста, в начале 2016 года Сергей Левченко приобрёл земельный участок площадью 1283 кв. м в посёлке Новая Разводная, ул. Лесная,5 у Александра Верхотурова, который является соучредителем ряда предприятий семьи Левченко. Стоимость сделки составила 50 тысяч рублей (на тот момент рыночная стоимость земли составляла более 3 млн рублей).Тогда же администрация президента высказывала главе области претензию по поводу отсутствия данных о доме в декларации за 2016 год. Сергей Левченко заявил, что просто «забыл» учесть его ввиду незначительности сделки. К концу 2017 года на участке появился особняк и хозпостройка. Также губернатор с 2015 года арендует в этом же элитном посёлке ещё один участок, который не внесен в декларацию. Он объединен с участком, находящимся в собственности чиновника. Срок аренды составляет 47 лет.

Кроме того, по результатам проверки выяснилось, что в распоряжении семьи Левченко имеются два счёта в банках Газпромбанк и «Солидарность», которые не отображены в декларациях.

«Собранные в рамках проверки материалы свидетельствуют о повторном совершении Левченко грубых нарушений антикоррупционного законодательства, связанных с предоставлением неполных и недостаточных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Действующим законодательством за совершение подобных нарушений предусмотрены самые строгие меры ответственности, вплоть до отрешения от занимаемой должности в связи с утратой доверия», — цитирует ВСП.RU материалы проверки.

«В настоящее время строительство дома продолжается и следовательно, указанный объект не является объектом права, и естественно, не используется мною для бытовых нужд» — приводит ВСП.RU слова Левченко во время проверки. Однако глава региона добавил, что ему известно, что объекты незавершенного строительства, используемые для бытовых нужд, но не внесенные в Росреестр так же следует указывать в декларации.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 25 ноября, комментируя информагентству «ИрСити» материал издания «Восточно-Сибирская правда» (ВСП.RU), заявила о том, что результаты проверки управления президента по вопросам противодействия коррупции не поступали. «По нашей информации администрация президента не инициировала проверку достоверности сведений. Никаких результатов проверки не поступало. Что касается дома, то он по-прежнему недостроен, там никто не живёт», — говорится в сообщении.

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