ВВП новосибирского аэропорта Толмачево подождет частного инвестора

Правительственная комиссия по транспорту одобрила 28 авиационных проектов, для реализации которых нужно определить источники финансирования. Проекты включены в «лист ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ).

Заседание Правительственной комиссии по транспорту прошло в рамках форума «Транспорт России». Как сообщает «Коммерсант», около трех десятков проектов, общей инвестиционной емкостью в 174,7 млрд рублей, были включены в «лист ожидания» КПМИ. Из этой суммы 88 млрд руб. приходится на бюджет, остальную часть должны составить вложения частных инвесторов. У включенных в «лист ожидания» проектов инвесторов пока нет.

Самым крупным проектом в списке значится расширение пропускной способности аэропорта Толмачево в Новосибирске. Стоимость проекта — 41,1 млрд рублей. Из них 16,6 млрд руб. предполагается потратить из бюджета на строительство новой ВПП, а на частные средства должен быть реконструирован аэровокзал. Это позволит увеличить пассажиропоток в 2,4 раза, до 14,3 млн пассажиров в год, и создать 28 новых межрегиональных маршрутов.

Напомним, в минувший понедельник аэропорт Толмачево объявил тендер на реконструкцию аэровокзального комплекса, начальная цена контракта составила 13,5 млрд рублей. По данным конкурсной документации, строительство будет вестись за счет средств акционеров – ООО «Новапорт-ОЦО». До 2025 года инвесторы намерены вложить порядка 19,7 млрд рублей.

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