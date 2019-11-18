Новосибирский аэропорт Толмачево объявил тендер на реконструкцию аэровокзального комплекса, начальная цена контракта составила 13,5 млрд рублей.

Как указывается в документах тендера, размещенных на портале госзакупок, выбор компании по проведению строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)» будет проходить путем открытых переговоров. Начало приема заявок на участие в тендере стартовало в понедельник, 18 ноября, итоги тендера будут подведены 28 января 2020 года. Обеспечение заявки на участие в торгах установлено в размере 30 млн рублей.

Напомним, проект реконструкции Толмачево планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого, основного, к проведению в Новосибирске МЧМ по хоккею в 2023 году. Строительство будет идти за счет средств акционеров – ООО «Новапорт-ОЦО». До 2025 года инвесторы намерены вложить порядка 19,7 млрд рублей. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до десяти миллионов человек в год. В рамках работ по реконструкции аэропорта планируются мероприятия по ремонту привокзальной площади и подъездных путей, сооружений инженерно-технического обеспечения и внутриплощадочных сетей, строительство нового терминального комплекса и комплексов взлетно-посадочных полос.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.