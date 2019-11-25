Недвижимое преимущество: новосибирские аграрии ждут налоговых преференций

На фоне растущего налогового бремени сельхозпроизводители Новосибирской области продолжают бороться за снижение ставки или полную отмену налога на недвижимое имущество. По мнению экспертов, преференции не столько «сберегут рубль» аграриев, сколько позитивно скажутся на готовности инвестировать в АПК региона.

На прошедшем в ноябре заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области оживленные дебаты вызвала тема налогообложения сельхозпроизводителей. Как рассказала народным избранникам заместитель главы министерства сельского хозяйства региона Светлана Невзорова, с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в части уплаты НДС плательщиками единого сельхозналога (ЕСХН), на который аграрии начали переходить с 2004 года. НДС стали платить коммерсанты на ЕСХН, выручка которых составляет более 100 млн рублей в год. Кроме того, с начала 2018 года предприниматели на ЕСХН стали плательщиками налога на недвижимое имущество. Если от налогообложения движимого имущества, участвующего в производстве сельхозпродукции, аграриев освободили, то недвижимость, включая административные здания или общежития для рабочих, подлежит налогообложению.

Резюмируя изменения в налоговом законодательстве, Светлана Невзорова констатировала, что за последние два года налоговая нагрузка на аграриев выросла. Это сказалось на поступлениях в бюджет. «Выручка сельхозпроизводителей за 9 месяцев выросла на 15% и составила 35 млрд рублей.

Налоги и взносы выросли на 8,5% — 357 млн рублей. Их общая сумма составила 4,5 млрд рублей», — рассказала замминистра. По ее информации, 76 сельхозпроизводителей в регионе сейчас платят налоги по общей системе, их доля в общей уплате налогов без страховых взносов составляет 64,2%. 40 предприятий с выручкой более 100 млн рублей находятся на ЕСХН, их доля в общем количестве уплаченных налогов составляет 23,8%.

Говоря о налоге на недвижимое имущество для аграриев, Светлана Невзорова отметила, что нагрузка по нему также возросла. «Есть льготы по налогу на имущество, но у нас (в Новосибирской области. — «КС») такой льготы не принято. Согласно законодательству, эти льготы устанавливаются нормативно-правовыми актами субъектов РФ. Вопрос выносили и рассматривали на общественном совете, на коллегии минсельхоза, он находится в развитии, акт подготовлен и требует обсуждения», — сказала заместитель министра.

Реакция депутатов не заставила себя ждать. Напомним, осенью прошлого года парламентарии уже обращались к властям Новосибирской области с предложением снизить или вообще отменить ставку налога на не участвующее в производстве имущество для сельхозпроизводителей. По оценке депутатов, налог мог стать причиной того, что отчисления в казну некоторых хозяйств вырастут в восемь раз.

Представители властей в ответ предложили подсчитать итоговую цифру бюджетных поступлений по ЕСХН, чтобы «принять взвешенное решение». И теперь парламентарии потребовали решение озвучить. «Правительство обещало подумать, после того как цифра уже будет видна, как тем или иным образом эти деньги крестьянам вернуть. Нам раньше говорили, что деньги нельзя вернуть из-за того, что бюджетный процесс хитрым образом устроен, и мы должны сначала заплатить налоги, а потом нам их вернут. Мы согласились. Но второй год ничего не возвращают», — возмутился заместитель председателя аграрного комитета Денис Субботин.

По его мнению, налог на недвижимость затормозит строительство на селе и скажется на развитии сельских территорий — жилье, дорогах и так далее. «В той ситуации, которая сейчас складывается, строить на селе вообще не нужно. Нужно взять землю в аренду, комбайны и возить людей из города, чтобы они жили в вагончиках. Если это цель Новосибирской области, и мы видим развитие территорий именно таким, давайте так и скажем. Но мы говорим о том, что нужно строить на селе», — сказал парламентарий. В итоге он предложил «просто отменить налог на имущество для всех крестьян». Коллегу поддержал депутат Михаил Вересовой. «Я не космонавт, я живу в селе. И понимаю, что сегодня нужно там помочь бабушке, еще что-то, а у сельсовета денег нет. И мы при этом о каком-то развитии говорим. Освободите тех, кто этот налог платит. А те, кто не платили, не будут платить. Чтобы льготу получить, нужно сначала ее необходимость доказать, заполнить 153 бумажки», — посетовал Михаил Вересовой. Между тем, по словам заместителя министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Константина Дуплякина, возможная отмена налога на недвижимое имущество не станет для аграриев региона мерой массовой поддержки. Представитель министерства пояснил, что за 2018 год был начислен имущественный налог на сумму 18 млн рублей, и «большую его часть заплатили несколько крупных организаций». «О массовой поддержке речи не идет — она будет точечной», — подчеркнул чиновник, добавив, что считает более эффективным механизм адресных субсидий сельхозпроизводителям.

По данным депутатов, ранее соответствующие изменения в законодательстве в плане тех или иных преференций по налогам для аграриев ввели порядка 50 регионов. Как пояснили «Континенту Сибирь» в министерстве сельского хозяйства Омской области, в регионе действуют пониженные дифференцированные ставки по налогу на имущество организаций, занимающихся свиноводством и производством кормов для животных, а также сельхозпредприятий, созданных не ранее 1 января 2013 года. «Налоговые преференции способствуют увеличению объема производства сельскохозяйственной продукции, повышению эффективности производства и финансовой устойчивости организаций АПК, росту налоговых поступлений в областной бюджет, а также повышению уровня инвестиционной привлекательности Омской области», — добавили в ведомстве. В департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области «Континенту Сибирь» перечислили льготы по налогам, которыми пользуются аграрии Кузбасса. Это нулевая ставка транспортного налога на сельхозтехнику для организаций, получающих не менее 70% своего дохода за счет производства сельхозпродукции, сниженная налоговая ставка для аграриев на «упрощенке» (малые предприятия с численностью работников до 30 человек и выручкой от реализации продукции до 100 млн рублей) и ряд других. Что касается единого сельхозналога, его ставка в регионе составляет 3–50% от действующей федеральной ставки. «С 2020 года в Кузбассе запустят новую меру поддержки для инвесторов, реализующих проекты в том числе в области сельского хозяйства, —

Региональный инвестиционный проект. Его суть в том, что компании, зарегистрированные в регионе и здесь же реализующие инвестиционные проекты, будут платить налог 10% вместо 20%. А также 10 лет смогут получать льготы по налогу на имущество: первые пять лет полностью освобождаются от уплаты, последующие пять лет — уплата налога по сниженной в два раза ставке», — рассказали в департаменте.

Некоторое послабление бремени налога на имущество для аграриев в Новосибирской области существует уже сейчас, в виде льготы для крупных инвестиционных проектов. Такую льготу на прошедшем в ноябре инвестсовете при главе региона для своих предприятий компании «Сибирская нива» попросил глава «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр. В своем выступлении бизнесмен подчеркнул, что во всех других регионах, где присутствует холдинг, преференции по уплате имущественного налога его предприятиям предоставляются. Как пояснил «Континенту Сибирь» региональный директор по Сибирскому региону «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов, налог на имущество сегодня негативно сказывается на инвестиционной привлекательности региона. «Инвестор приходит и вкладывает средства, у него из другого кармана вытаскивают деньги. Такая ситуация отпугивает инвесторов. Если бы налог убрали, что для многих регионов абсолютная норма, инвестиционная активность бы повысилась. Создаются рабочие места, платятся налоги в местные бюджеты, и эта преференция за три года для казны окупилась бы», — считает Сергей Ляхов.

По мнению экспертов рынка АПК, любая возможность снижения налоговой ставки сегодня будет положительно сказываться на экономической модели ведения хозяйства в любом регионе. По словам директора «Ассоциации фермеров Дона» Вадима Бандурина, если регионы настроены на позитивное развитие агропромышленного комплекса, они должны максимально применять преференции. «Говоря о налоге на имущество, в общих годовых затратах большой суммы он не представляет, однако это будет зависеть от налогообложения в отдельных регионах. Но если региональными законами предусмотрено снижение ставки, и бюджетное законодательство РФ позволяет это сделать, безусловно, каждый регион должен максимально эти возможности использовать. Сегодня мы переводим сельхозпроизводителей на уплату НДС, это уже как минимум дополнительные затраты на ведение бухгалтерии, поскольку это уже совершенно другая система начисления, уплаты и отчетности», — рассказал «Континенту Сибирь» Вадим Бандурин. Говоря о налоге на недвижимое имущество, он привел в пример многочисленные здания и сооружения, оставшиеся после бывших колхозов и совхозов. Их вполне можно использовать в современном сельском хозяйстве, однако для этого их необходимо сначала «узаконить» через суд, а затем сразу начать платить за них налог на имущество. «Это дополнительное бремя, которое не очень хорошо воспринимается сельхозпроизводителями. Сегодня и так достаточно много действующих барьеров в развитии АПК и механизмов изъятия денег из оборота аграриев, и они постоянно дополняются», — подчеркнул эксперт.

Что касается налоговых преференций, по мнению Вадима Бандурина, в конечном итоге они обязательно приведут к тому, что сумма поступаемых налоговых отчислений от аграриев возрастет, а не сократится.

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