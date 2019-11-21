В рамках круглого стола в пресс-центре МИА «Россия сегодня» был представлен рейтинг коммуникационной готовности регионов Российской Федерации к работе с Китаем.

Рейтинг призван продемонстрировать насколько регионы готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов, как и с помощью каких инструментов продвигают экспорт. Согласно исследованиям коммуникационной группы iMARS, Новосибирская область занимает в нем 6 место. ТОП-3 составили Приморский край – 1место, Новгородская область — 2 место и Республика Бурятия – 3 место.

Методика рейтинга основывалась на собственной практике iMARS по сопровождению проектов в Китае. Также на отдельных этапах привлекались эксперты из ведущих исследовательских компаний. При построении рейтинга показатели были разделены на четыре категории: государство, бизнес, СМИ и digital. В их рамках оценивались коммуникационная готовность государственных региональных институтов развития, отвечающих за обеспечение коммуникационной поддержки региона в Китае, активность регионального бизнеса в Китае, активность региона в СМИ Китая и активность в социальных сетях Китая.

На данный момент Китай является крупнейшим торговым партнером России. Его доля в российском товарообороте составляет 15,8%.

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