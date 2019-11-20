20 ноября в Новосибирске открылся Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2019, в котором приняли участие члены правительства Новосибирской области, федеральных ведомств и крупнейших компаний страны.
В этом году форум вышел из рамок рассмотрения вопросов исключительно индустриальных парков, расширив тематику до промышленных кластеров и технопарков и их роли в реализации нацпроектов.
Работа форума стартовала с пленарного заседания на тему «Кластеры, индустриальные парки и технопарки: применение инструментов реализации региональной промышленной политики». Участники встречи обсудили самые актуальные вопросы развития промышленной инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов.
«Сегодня основной тренд развития территорий – это создание межрегиональных кластеров, – сообщил заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов. – Нет нужды сосредотачивать все в пределах одного региона. Намного важнее задействовать задействовать профильную специальность региона и наладить эффективное партнерство с соседями». Он отметил, что крупные кластеры, работающие под эгидой госкорпораций (в частности, Росатома) сегодня включают несколько регионов, в которых располагаются все участники производственной цепочки.
В ближайшее время, добавил Денис Цуканов, в правительстве будет принят ряд мер, направленный на поддержку частных индустриальных парков, ориентированных на работу со стартапами и малым бизнесом.
После пленарного заседания и первой очереди сессий участники форума выехали на площадку Биотехнопарка Новосибирской области в Кольцово. Также в программу InPark включено посещение Промышленно-логистического парка.