Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2019 пройдет в Новосибирске 20-21 ноября.

Ключевыми темами форума станут «Реализация нацпроектов с учетом развития промышленной инфраструктуры – технопарков, промышленных технопарков, индустриальных парков», «Кластерная политика как инструмент повышения привлекательности региона», «Механизмы получения господдержки на развитие инфраструктурных проектов», «Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки резидентов индустриальных парков, технопарков и участников кластеров» и «Изменения в нормативно-правовой базе, относящейся к развитию промышленной инфраструктуры».

«Предлагаемые к обсуждению темы форума являются наиболее востребованными в настоящее время, поскольку каждый регион России является участником реализации национальных проектов и отвечает за достижение целей и задач развития Российской Федерации, утвержденных 204-м указом президента. И успех этой работы напрямую зависит от наличия в регионах подготовленной промышленной инфраструктуры», — отмечает заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления минпромторга России Денис Цуканов.

В рамках сессии «Рыночные механизмы и меры государственной поддержки инфраструктурных проектов» у предприятий и инвесторов будет возможность обсудить предварительные итоги развития промышленной инфраструктуры в России в 2019 году, вступившие в силу изменения законодательства в этой сфере, а также дать соответствующие предложения федеральным министерствам на очередной деловой сезон.

По мнению директора Ассоциации кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко один из ключевых вопросов InPark-2019 — развитие кластеров в регионах (инновационно-территориальных, промышленных).

«Реализация кластерной политики позволяет определить в межотраслевых цепочках так называемые инвестиционные ниши. Наша задача — совместно с регионами детально проработать эту методологию, научиться выявлять данные ниши и потребности бизнеса, подбирать соответствующие проекты, которые могут быть реализованы. И именно эти проекты будут в свою очередь реализовываться на площадках промышленных технопарков и индустриальных парков. Сами парки, как таковые, не отвечают на вопрос, каким образом может быть повышена инвестиционная привлекательность региона или какие резиденты и почему должны заинтересоваться данным инструментом», — считает АндрейШпиленко.

Помимо основной части деловой программы на InPark-2019 планируется насыщенная выездная программа: экскурсии по промышленным площадкам Новосибирской области будут совмещены с практикумами от профильных федеральных экспертов и разбором успешных кейсов.

Партнерами международного форума InPark-2019 выступят Минпромторг России и Ассоциация кластеров и технопарков России. Мероприятие проводится с 2011 года по инициативе правительства Новосибирской области, Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, а также промышленно-логистического парка Новосибирской области. Информация об InPark-2019 будет обновляться на странице форума.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.