Органы прокуратуры Новосибирской области обвиняют 4 участников сообщества в мошенничестве и незаконном вывозе лесоматериалов.

По версии следствия, преступное сообщество, в состав которого входили 7 человек, с 2009 год по 2017 год на территории города Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского края заключало от имени подконтрольных фирм фиктивные внешнеэкономические контракты. Они проводили операции экспорта лесоматериалов, используя в схеме работы реквизиты иностранных контрагентов и граждан других государств

Таможенные декларации содержали неверные сведения о производителе, отправителе и получателе товара. В последующем фиктивные документы вместе с налоговыми декларациями предоставлялись в налоговый орган для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Таким образом, из бюджета страны обвиняемые получили свыше 257 млн рублей.

В интересах государства прокуратура Новосибирской области предъявила по уголовному делу гражданский иск на сумму причиненного преступлением ущерба. На имущество участников преступного сообщества (недвижимость, транспортные средства, деньги) наложен арест на общую сумму более 207 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). 37-летнюю соучастницу преступного сообщества, с которой ранее прокуратура заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, Заельцовский районный суд Новосибирска в ноябре прошлого года приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Все участники преступного сообщества установлены, двое из них объявлены в международный розыск.

Уголовное дело рассмотрит Заельцовский районный суд Новосибирска.

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