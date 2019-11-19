25 ноября 2019 года в Бизнес-центре «Гринвич» в Новосибирске пройдет мероприятие, которое призвано помочь предпринимателям продавать быстро и выгодно, привлекать новых клиентов и увеличивать прибыль.
Мероприятие будет посвящено «Порталу поставщиков» – удобному инструменту гарантированного доступа бизнеса к госзакупкам. Организатором мероприятия выступит Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ».
«Портал поставщиков» — удобный и простой инструмент гарантированного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к рынку государственных заказов. На портале малый и средний бизнес, физ.лица и ИП предлагают свои товары, работы и услуги, а организации находят нужное и закупают напрямую у бизнеса», — пояснил председатель новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов.
На мероприятии участникам расскажут о новых возможностях работы на рынке малых госзакупок, о том, как зарегистрироваться на «Портале Поставщиков», как разместить свой товар или услугу и в будущем заключить свой первый госконтракт.
В семинаре также примут участие эксперты в области поставок и закупок: Ольга Дементьева, Николай Балыбин, Кристина Давыденко.
Оно состоится 25 ноября 2019 года в Бизнес-центр «Гринвич» с 11:30 до 17:00, ул. Красноярская 35.
Ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте.