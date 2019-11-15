Сибирская генерирующая компания на новосибирских ТЭЦ провела капитальный ремонт трех дополнительных объектов.

По сообщению пресс-службы СГК, помимо 13 запланированных объектов, на которых компания осуществила капитальный ремонт, СГК включила еще три. В список реконструированного оборудования вошли котлоагрегаторы, турбоагрегаторы и водогрейный котел. Это одна из самых масштабных ремонтных программ в истории новосибирских ТЭЦ.

Также дополнительный капремонт проведен на Барабинской ТЭЦ и на новосибирской ТЭЦ-2. «Дополнительного финансирования с увеличением ремонтной программы не потребовалось. СГК удалось уложиться в стоимость ремонтной программы — 2 млрд 50 млн рублей, — подчеркнул заместитель технического директора СГК по Новосибирскому филиалу – главный инженер Юрий Кротов.

СГК уже сформировала план на 2020 год, в котором запланирован ремонт тринадцати единиц основного оборудования ТЭЦ. Объем вложений предусматривается на уровне текущего года.

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