Сибирская генерирующая компания на новосибирских ТЭЦ провела капитальный ремонт трех дополнительных объектов.
По сообщению пресс-службы СГК, помимо 13 запланированных объектов, на которых компания осуществила капитальный ремонт, СГК включила еще три. В список реконструированного оборудования вошли котлоагрегаторы, турбоагрегаторы и водогрейный котел. Это одна из самых масштабных ремонтных программ в истории новосибирских ТЭЦ.
Также дополнительный капремонт проведен на Барабинской ТЭЦ и на новосибирской ТЭЦ-2. «Дополнительного финансирования с увеличением ремонтной программы не потребовалось. СГК удалось уложиться в стоимость ремонтной программы — 2 млрд 50 млн рублей, — подчеркнул заместитель технического директора СГК по Новосибирскому филиалу – главный инженер Юрий Кротов.
СГК уже сформировала план на 2020 год, в котором запланирован ремонт тринадцати единиц основного оборудования ТЭЦ. Объем вложений предусматривается на уровне текущего года.