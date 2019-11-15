«Аэрофлот» объявил о прекращении с пятницы, 15 ноября обслуживания пассажиров в бизнес-зале международного аэропорта Толмачево. В компании объяснили это разногласиями с владельцами аэропорта – холдингом «Новапорт».

В пресс-службе крупнейшей российской авиакомпании решение о прекращении предоставления услуг назвали «вынужденным». «Стороны не смогли достичь договоренности, которая бы позволила согласовать условия доступа в зал ожидания повышенной комфортности в аэропорту Новосибирска», — говорится в сообщении «Аэрофлота». В компании пояснили, что стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-зале Толмачево сейчас «в несколько раз выше стоимости аналогичных услуг в других крупных аэропортах страны», при этом «предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых пассажирам услуг, что подтверждается проведенными опросами». В компании подчеркнули, что прекращение обслуживания в бизнес-зале Толмачево относится ко всем пассажирам рейсов «Аэрофлота».

В качестве компенсации авиакомпания пообещала начислить участникам программы «Аэрофлот Бонус» 3 тыс. миль, а также предоставить пассажирам, вылетающим из Новосибирска, перелет в классе «Бизнес» и ваучер (МСО) на сумму 2 тыс. рублей, которые можно будет потратить на покупку авиабилета или оплаты дополнительной услуги на рейсы «Аэрофлота». Напомним, ранее авиакомпания изменила правила доступа участников Золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы ряда региональных аэропортов. Сейчас ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Мурманска, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ставрополя, Томска, Тюмени, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Челябинска и Якутска.

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