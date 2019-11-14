Экс-директор НИИТО Михаил Садовой попросил об УДО

Дзержинский районный суд в Новосибирске начал рассмотрение ходатайства бывшего директора НИИТО Михаила Садового об условно-досрочном освобождении, подтвердил «Континенту Сибирь» адвокат осужденного профессора Юрий Заковряшин. Заседание суда по этому вопросу отложено до 25 ноября.

Вчера, 13 ноября, Дзержинский районный суд начал рассмотрение заявления об УДО бывшего директора ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России Михаила Садового. В июне 2019 года Центральный районный суд Новосибирска признал его виновным в хищении 10,7 млн и приговорил к 3 годам заключения и к штрафу в размере 100 тысяч рублей. В августе областной суд смягчил приговор и уменьшил срок лишения свободы на полгода.

К настоящему времени Михаил Садовой отбыл больше половины назначенного ему срока и получил право на условно-досрочное освобождение.

Напомним, что Михаила Садового арестовали в феврале 2018 года. Как утверждает следствие, он вместе с научным консультантом НИИТО Сергеем Поскочиным присвоили 10,7 млн руб. Эти деньги были оформлены как премии сотрудникам.

Михаилу Садовому также инкриминируют хищения при госзакупках в НИИТО в размере, превышающем 500 млн руб. Следствие по этому делу продолжается.

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