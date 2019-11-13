Фотограф ВАЛЕНТИН КОПАЛОВ три года копил впечатления, чтобы представить свою персональную выставку «3 в 1» о «Первом театре» на сцене, за кулисами и в поездках. Конечно, на экспозиции в Доме актера лишь малая часть фотолетописи театра. Но если учесть, что «Первый» — самый молодой из государственных театров Новосибирска (в декабре 2019 года ему исполнится 11 лет), получится, что предъявлена почти четверть всей истории коллектива.

— Валентин, мне кажется, за последний сезон «Первый театр» внезапно для многих вышел с периферии на авансцену — из первого, стартового, студенческого, местами легонького превратился в «мясистое» и «идейнообразующее» место первородной театрально истории. Я видел со стороны все эти этапы – первый променад-спектакль в городе «Время ожидания истекло», философский детский с современной драматургией «Тоня Глиммердал», серия перформансов и театральных экспериментов, наконец, шумный успех «Кавердрамы». А ты все это фиксировал с момента зарождения идеи. Удалось прочувствовать — на уровне «картинки» –когда театр стал совсем другим?

— В мае прошлого года я стал pr-менеджером театра. То есть плотно в театре второй сезон. И это совсем разные погружения — набегами приходить в качестве фотографа, дружить с Южаковым и Овечкиным, с актерами нынешней труппы или быть включенным в действие, участвовать в процессе. То есть, «Первый театр» для меня начался практически с чистого листа, о его истории я расспрашивал уже на месте.

И вот за то время, что я в театре, все действительно поменялось. Этот чистый лист начал наполняться новыми красками, словами, смыслами. К тому же я пережил резкий старт и полное погружение — с Юлией Чуриловой (директором театра – «КС») по-другому невозможно. «Первый театр» взял новый курс, новый старт, новую идею. Заставил о себе говорить. Картинка не изменилась, она вдруг стала нового масштаба и качества.

Когда-то «Первый театр»создавали как стартовую площадку для молодых талантов. Таланты собирали декорации из коробок и ящиков и ставили в них шедевры. Сейчас мы доказали, что можем так же сделать пронизывающую историю на нескольких ящиках («Воин»), а можем собрать суперсложные спектакли, как «Кавердрама» или «Тоня Глиммердал».

— Давно уже мучает меня вопрос о «допусках» красоты. Ты никогда ведь не снимал репортаж, никаких бомжей и уничижительно-напрягающих композиций в твоем портфолио нет. Красивые девушки, модные рок-группы, все такие хорошие и молодые. Ты чувствуешь, что юный и красивый театр — это твое персональное счастье, стиль фотографа Копалова, если хочешь? Ты вычислил для себя предельный возраст модели? Скажем, ведущий актер театра Владимир Казанцев (он старше нас, сорокалетних с хвостиком) попадает в этот список?

— Казанцев попадает, он сам по себе прекрасен. А когда входит в роль — так вообще потрясает своей органичностью и талантом. Его снимать одно удовольствие. Конечно все хотят быть юными и красивыми. И все же актер не должен бояться оказаться насупленным, некрасивым на сцене. Его красота (или наоборот) должна быть оправдана драматургически.

— Как ты принимаешь решение, когда картинка прекрасна по построению, светотень звенит, но общее ощущение оставляет печальное, героям не понравится. Бракуешь безупречную, но порочащую этот светлый образ карточку?

— Отбраковываю я очень много, но по принципу «картинка должна не только быть «красивой», но и рассказывать что-то про спектакль, быть небольшим тизером». Мне не надо 500 красивых картинок, лучше 50 «говорящих». Но, конечно, когда получается красивый портрет, и я знаю, что актеру он понравится — конечно оставляю, да еще и высылаю лично. Они же не видят самого спектакля из зала, в лучшем случае — в записи. А это жутко интересно.

И да, так сложилось, что я всегда гнался за качественной постановочной фотографией. Но, ребята, каждому свое. Есть прекрасные фотографы-репортажники, вы же не будете их заставлять делать студийную промо съемку, тем более, им это не интересно.

— Фотограф — такой раскадровщик, временами — помощник режиссера. В его объективе, как в минифильме, становится видна любая «лажа». Вдруг бывало — художник с режиссером посмотрели фото и решили: «Ба! Да у нас тут недогруз, пустая сцена, недостаточно выигрышно подана прима, надо внести коррективы в сценарий!»

— Нет. Не в нашем театре. Не забывай, у «Первого» нет своей площадки, мы выходим на сцену перед самой премьерой, уже поздно смотреть фоточки и на их основе что-то менять. Многое решается на месте.

— С одной стороны, снимать в театре — счастье. Поставленный свет, длинные планы. Все в костюмах. В образе. Умеют себя показать. А с другой — ну их же всего два десятка. И всех ты уже по сто раз отснял. Не ограничивает тебя эта засасывающая все время субстанция – театр?

— Основная труппа «Первого театра» вообще 11 человек. А работаю я все же pr-менеджером в театре, а это много работы и мало времени на раздумья и рефлексию. Ну и добавлю немного банального пафоса. Я их всех знаю уже три года, а некоторых — дольше. Мы что-то вроде странной семейки, где ты всех знаешь, можно сказать — любишь, но у каждого свои «тараканы», и ты просто тот «родственничек с фотиком». Как может надоесть снимать достаточно близких тебе людей? Ты же не говоришь своим друзьям, типа, слушай, я отснял тебя сто раз, всё, давай, до свидания!

Что касается «счастья» длинных планов и поставленного света. Просто поверь — это такая «засада» снимать спектакль! То слишком темно, то слишком светло, то проворонил ключевую мизансцену, то вообще, оказывается, они решили выходить из зала и споткнулись о тебя. Или пошутили внезапно, а ты не знаешь, как реагировать.

— Это твоя не первая выставка. Энергию назад получаешь? Что дают тебе выставки?

— Ты бы еще спросил про «мой творческий путь в искусстве». Выставка для фотографа — это заявка на признание. Подтверждение статуса. Плюс в копилку. Набор бэкграунда. Для меня скорее приятный момент в жизни, типа как праздник, приходите ко мне, будет интересно.

Энергию конечно получаю. Это такая чудесная возможность посмотреть на себя со стороны.

— Давно хотел спросить — кто твой главный критик? Что отец с дядей говорят (отец Валентина – знаменитый светописец Александр Копалов, дядя – не менее титулованный фоторепортер – «КС»)? Поддерживают, ругают?

— Главный критик — отец конечно. «Вот эта хорошая» – это, считай, Оскара взял. Ну еще пара человек — друзей, мнение которых я учитываю. Но я неряшливый фотограф, тороплюсь все время куда-то и вечно недоволен собой. Так что первый критик и цензор я сам, это типа «ну-ка, давай выжмем пару хороших фото из того барахла, что ты нащелкал… ладно, хотя бы одну».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.