22 ноября 2019 года на площадках отеля ParkInnbyRadissonв городе Новокузнецк (Кемеровская область-Кузбасс) состоится первый бизнес-форум «Цифровой глобус. Цифровая трансформация городов и промышленности России».

Форум пройдет в рамках реализации Указа президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также в рамках содействия реализации некоторых разделов национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Организатором форума выступила редакция федерального делового издания «Бизнес-журнал.Кузбасс» совместно с Сенаторским клубом Совета Федерации РФ при поддержке Российской торгово-промышленной палаты России.

Гостями и участниками мероприятия станут ведущие эксперты, представители органов власти и бизнеса, научной и образовательных сфер Сибири и Урала, промышленности, медицинской сферы и сферы ИТ.

Программа форума включает серию панельных дискуссий, круглых столов и экспертных сессий, на которых участники рассмотрят действующие проекты в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика РФ», а также вопросы, связанные с ее реализацией.

Один блок форума получил название «Дети поколения цифры». Он будет посвящен вопросам образования, развития и социализации детей в современных условиях. Также в рамках него состоится хакатон, представляющий собой соревнование детей-разработчиков, во время которого юные специалисты сообща работают над решением какой-либо задачи для создания кейса, к примеру, в промышленности, медицине или социальной сфере.

Второй блок форума включает в себя серию профильных сессий с выступлениями компаний-лидеров различных отраслей и экспертами в области цифровизации. Основное внимание здесь будет уделено развитию «цифры» в разных индустриях России и СФО, включая промышленный̆ сектор, финансовый̆ сектор, сельское хозяйство, медицину и здравоохранение, образование, государственные услуги и социальную сферу, безопасность и др.

В рамках форума будет работать инвестиционная гостиная. Это площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала СФО, как в лице потенциальных инвесторов, финансовых организаций и структур, так и в лице соискателей инвестиций. Формат площадки — биржа контактов, где участники смогут общаться, назначать встречи, презентовать проекты.

В завершении деловой части программы участников ждёт торжественная церемония вручения Премии «Цифровой глобус» ТОП-5 лидерам рейтинга «Промышленные предприятия Кузбасса. Уровень развития систем управления», составленного по результатам нового независимого исследования издания совместно с аналитическим агентством «Бизнес-Аналитик Групп», стартовавшего в начале 2019 года. В фокусе внимания исследования — вопросы производительности труда как основы для последующей цифровизации производства, бережливого производства и безопасности труда.

«Форум «Цифровой глобус» — это формируемая диалоговая площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала предприятий и регионов СФО, где представители бизнеса, власти и ведущие эксперты страны получат возможность поделиться своим мнением о векторах развития регионов России и их адаптации к требованиям цифрового будущего и принципам индустрии 4.0.», обменяться опытом с представителями компаний и организаций, непосредственно участвующих в реализации государственной̆ программы «Цифровая экономика РФ», — комментирует издатель «Бизнес-журнал.Кузбасс» Кристина Фролова.

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