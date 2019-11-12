Прокуратура Омской области направила в суд иск об обращении в доход государства автомобиля BMW, принадлежащего бывшему сотруднику местной полиции.

По сообщению пресс-службы омской прокуратуры, при проведении соответствующей прокурорской проверки выяснилось, что в 2017 году семья сотрудника дежурной части органов омской полиции приобрела автомобиль BMW (BMW 520D XDrive) стоимостью 3 млн рублей. Транспортное средство полицейский оформил на жену. Однако в справке, содержащей сведения о доходах супруги, информации о данной сделке зафиксировано не было. Кроме того, было установлено, что цена иномарки превышает доход обоих супругов за три последних года.

На данный момент полицейский уволен со службы. Бывший сотрудник органов не смог объяснить происхождение денежных средств, которые пошли на покупку машины. Прокуратурой направлен иск в суд на обращение автомобиля в доход государства. Документ находится на рассмотрении.

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