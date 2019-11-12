Новосибирский центр по проблемам с домашними животными возглавит Светлана Слесарева. Информация об этом появилась в социальных сетях приюта для животных.

Приют для животных «Дари добро» опубликовал на своем аккаунте в инстаграм информацию о подписании приказа о назначении активистки и зоозащитницы на пост нового директора НЦПДЖ Светланы Слесаревой. «Всё! Свершилось! Подписан приказ о назначении директором НЦПДЖ Светланы Слесаревой! Ура! Ура! Ура!», – сказано на страничке приюта.

Сама Светлана на своей странице в социальных сетях написала, что официального сообщения от мэрии ей не поступало. «Вчера вечером с удивлением узнала о том, что кто-то уже видел приказ о моем назначении в МКУ НЦПДЖ. Сообщаю, что официально мэрия, пока не озвучила свою позицию относительно моего назначения. Поэтому считаю, преждевременными все разговоры об этом. Как только, у меня на руках будет документ, где будет четко написано, когда, куда и кто назначен, тогда и можно будет об этом писать и что-то комментировать», – написала в посте Светлана.

Напомним, что в октябре был подписан приказ об увольнении предыдущего главы центра Андрея Каркавина.

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