Щенка французского бульдога разновидности биг роп вельвет продает заводчик за 600 тыс. рублей в Новосибирске. На сегодня это самое дорогое предложение породистой собаки в городе.

Объявление о продаже редкой разновидности французского бульдога — биг роп вельвета — опубликовано на сайте avito.ru. «Девочка, 8 месяцев, бело-голубая с подпалом в лиловую программу. Шерсть вельвет», — говорится в объявлении.

Заводчик установил цену в 600 тыс. рублей за щенка. В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» он рассказал, что всего в России на сегодня к покупке доступны четыре щенка разновидности биг роп вельвет. Их отличают характерная складка на носу и очень нежная шерсть, напоминающая вельвет. Биг роп вельвет был совсем недавно выведен селекционерами.

«Все редкое, новое всегда дорогое, эта цена не для обычного любителя. Селекционеры постоянно придумывают что-то новое, а мы, заводчики, продолжаем развитие вида или окраса», — сообщил заводчик породы.

По его словам, найти привычные разновидности французских бульдогов можно по гораздо меньшим ценам — за 100–300 тыс. рублей. Однако заводчик уверен, что бело-голубой биг роп вельвет найдет своего покупателя, несмотря на высокую цену.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в минприроды Новосибирской области обсудят возможную отмену весенней охоты.