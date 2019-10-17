Подписан приказ об увольнении директора «Новосибирского центра по проблемам домашних животных»

Анна Сугатова
 
Пикет зоозащитников Фото: vn.ru

Подписан приказ об увольнении Андрея Каркавина с должности директора МКУ «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». 

На странице мэра Новосибирска Анатолия Локтя в социальной сети появилось сообщение об увольнении с 22 октября Андрея Каркавина с должности директора МКУ «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». В пресс-службе мэрии информацию подтвердили.

В заметке говорится о том, что к деятельности центра накопилось достаточное количество вопросов со стороны общественников, зоозащитников, депутатов и органов контроля. Кроме того, обозначена необходимость поиска нового подхода к работе организации, связанная с изменениями законодательства.

На данный момент уже идет работа по подбору нового руководителя организации. Будут рассмотрены кандидатуры, предложенные зоозащитниками. Окончательное решение о том, кто займет пост нового директора «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» будет принято до конца этого года.

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