Компания «Аэропорт Горно-Алтайск» объявила тендер на выбор подрядчика для проведения реконструкции аэровокзального комплекса. Начальная цена составляет 10 млн рублей.

Как сообщает РосТендер, деньги пойдут из собственных средств предприятия. За эту сумму победитель должен будет провести изыскательные работы и подготовить необходимые документы. Заявки от участников принимаются до 29 ноября 2019 года.

Как следует из конкурсной документации, аэропорт собираются реконструировать в два этапа. Площадь терминала А будет увеличена, а у терминала Б построят второй этаж, на котором разместится администрация. Также в планах обновление аванперрона (он служит для посадки и высадки пассажиров).

Привокзальную площадь реконструируют с учетом схемы движения и устройства транспортной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, заменят сети инженерно-технического обеспечения объекта.

На время работ аэропорт будет работать в штатном режиме. Итоги тендера подведут 2 декабря 2019 года.

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