Власти Омской области и компания «Вымпел-коммуникации» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики в регионе.

Стороны подписали документ в рамках XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит с 6 по 7 ноября в Омске, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся использовать ту практику, тот опыт работы в сфере цифровой экономики, те технологии, которые сегодня у «ВымпелКома» присутствуют. Это позволит давать совершенно новые продукты, допустим, в такой сфере как «Умный город» или «Безопасный город», новая транспортная система. Все, что касается сегодня цифровизации, сегодня у «ВымпелКома» есть. И здесь регион надеется на дальнейшее сотрудничество в интересах развития цифровой экономики у нас в регионе», – сказал журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

По словам представителя министерства экономики Омской области Софьи Чистяковой, стороны также договорились применять анализ данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, миграции населения, развития транспортной инфраструктуры и применять искусственный интеллект в целях увеличения туристического потока.

Напомним, что 6-7 ноября в Омске проходит ХVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В работе форума принимает участие официальная делегация Новосибирской области.

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