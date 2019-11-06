6-7 ноября в Омске проходит ХVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В работе форума принимает участие официальная делегация Новосибирской области.

В составе делегации входят и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников, министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов, министр образования Сергей Федорчук, заместитель министра культуры Евгений Сазонов, генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов и представители деловых кругов региона. Также в работе делегации участие примет губернатор области Андрей Травников.

В ходе форума рассматриваются актуальные вопросы сотрудничества Новосибирской области с приграничными регионами Казахстана. Эксперты уже обсудили развитие приграничной торговли, поддержку экспорта, энергоинновации, энергоэффективность и роль бизнеса, а также развитие кооперационных связей. Основной тематикой мероприятия является развитие несырьевого экспорта.

На пленарных заседаниях и круглых столах участники будут обсуждать такие темы как «Развитие приграничной торговли: евразийский акцент», «Перспективы кооперационных связей в сфере промышленности и технологий», «Развитие несырьевого экспорта между Россией и Казахстаном», «Россия и Казахстан: цифровая трансформация».

Кроме того, в рамках форума начал свою работу форум молодежных лидеров России и Казахстана. Его целью является увеличения пула молодых активистов, руководителей молодежных общественных организаций и лидеров общественного мнения. В программе – пленарное заседание и дискуссионные площадки по четырем тематическим блокам: «Добровольчество», «Сотрудничество сельской молодежи», «Молодежные медиа (блогеры, СМИ)», «Молодые дипломаты».

Молодежные лидеры Новосибирской области и Казахстана уже обменялись проектным опытом. «Нас сближает языковая культура, идет активное сотрудничество по обмену опытом в профессиональной ориентации школьников, многие казахские ребята приезжают учиться в наши вузы, что свидетельствует о конкурентоспособности российского высшего образования на международном уровне», – сказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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