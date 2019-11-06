Депутата Алтайского краевого законодательного собрания (АКСЗ) приговорили к 5 годам лишения свободы за хищение более 40 млн рублей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Алтайского края, приговор вынесен в отношении учредителя одной из управляющих многоквартирными домами компаний города Барнаула. Как сообщили ТАСС в прокуратуре, им является депутат АКСЗ Андрей Волков.

Он обвиняется в хищении денежных средств, которые поступали от граждан в качестве оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций. Андрей Волков, по информации помощника прокурора Маргариты Мельниковой, выступал единственным учредителем УК, а для присвоения денег совместно с директором компании были созданы подконтрольные организации, на счета которых поступали средства. Общая сумма ущерба, причиненного ресурсоснабжающим организациям, составила более 40 млн рублей.

Андрею Волкову вынесен приговор по ч. 4 ст.160 Уголовного кодекса РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества. По его заключению Волков 5 лет проведет в колонии общего режима, а также выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, депутат лишился права в течение 2 лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ. Директор компании получила наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В сообщении прокуратуры сказано, что приговор на данный момент не вступил в силу. На сайте Алтайского АКЗС Андрей Волков пока числится в статусе депутата.

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