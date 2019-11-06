Правительство Новосибирской области одобрило проект о выдаче субсидии на модернизацию коммунальной инфраструктуры города Черепаново.

Соответствующий проект распоряжения (распоряжение правительства области «О распределении субсидий на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») рассмотрен 5 ноября на заседании правительства Новосибирской области. Заседание провел губернатор региона Андрей Травников.

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрея Михайлова, проект создан для перечисления полученных от госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» финансовых средств (размером в 133,5 млн рублей) на строительство и реконструкцию в Черепаново 9 котельных и 9 километров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Работы будут проводиться в течение 2019-2020 года.

Общая стоимость проекта составляет 741 млн рублей, в том числе средства фонда 445 млн рублей, областного бюджета – 148 млн рублей, средства местных бюджетов – 148 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.