Газопровод «Сила Сибири» пройдет по территории Иркутской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутии) и Хабаровского края.

Пресс-служба института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ СО РАН) сообщает, что введение газопровода «Сила Сибири» в эксплуатацию планируется в 2019 году. Его протяженность составит около 3000 км. По мнению ученых института, газопровод поспособствует решению проблемы низкого уровня газификации в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, который составляет около 10% (показатель почти в 7 раз ниже среднероссийского в 68,5%). Об этом в пресс-релизе говорит Ирина Викторовна Филимонова – заведующий центра экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН, доктор экономических наук.

Маршрут трассы «Сила Сибири» проложен вдоль действующего магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Такое положение позволяет существенно экономить затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. А в будущем – организовать сбыт природного газа с уже разрабатываемых нефтегазовых месторождений, которые сейчас поставляют нефть в ВСТО.

На данный момент основной газотранспортной артерией России является Единая система газоснабжения (ЕСГ). Большая ее часть расположена в европейской части страны. На востоке конечной точкой ЕСГ является село Проскоково Кемеровской области.

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке аналогичной системы до сих пор не сформировано, и недропользователи вынуждены самостоятельно строить подводящие газопроводы. Небольшие локальные системы газоснабжения есть в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутии), однако они позволяют обеспечить топливом лишь отдельные населенные пункты или предприятия.

На сайте «Газпрома» сказано, что в мае 2014 года «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Начало поставок определено на 1 декабря 2019 года.

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