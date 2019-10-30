Завершил свою работу комплекс отраслевых мероприятий OpenBio-2019. Два ключевых события — научная конференция и деловой форум прошли на площадках наукограда Кольцово с 22 по 25 октября. По данным организаторов OpenBio, в этом году он состоялся в шестой раз и собрал рекордное количество участников — 940 человек.

Справка. Организатором OpenBio является АНО «Инновационный центр Кольцово» при поддержке Правительства Новосибирской области и Администрации наукограда Кольцово

«OpenBio-2019 — это трансформация, переход на новый уровень. Мы пошли на риск и все получилось. Расширение конференции — отклик на глобальный запрос на укрепление междисциплинарных связей и интеграцию разноплановых научных решений внутри отрасли, — рассказала руководитель проекта Юлия Линюшина после окончания форума».

Площадки OpenBio-2019 собрали почти 1000 участников, среди которых представители 21 региона России и 8 зарубежных стран. В работе мероприятий приняли участие делегации из Белоруссии, а также из Германии, Франции, Испании и Бельгии, которые приехали в наукоград с бизнес-миссиями. Гости наукограда участвовали в В2В переговорах с российскими компаниями, а инновационный центр Кольцово поделился планами проработать возможности отправки ответных бизнес-миссий в зарубежные страны.

По данным организаторов, высокий интерес вызвала секция «Технологии жизни». «Полный зал говорит о том, что тема актуальна и интересна. Для такого магнита, как наукоград Кольцово, это совершенно естественное явление. Здесь есть весь ресурс – ученые, инвесторы, сама площадка», – отметила модератор сессии, автор и ведущая программы «Молодость и Долголетие» Юлия Смирнова. Продолжительность сессии «Технологии жизни» по мнению организаторов объясняется широким диапазоном обсуждавшихся тем. Среди них и превентивная медицина, и киборгизация, и кишечник долгожителя, и активное долголетие.

Ветеринарный сегмент биофарминдустрии – еще одна тема, обсуждение которой вышло за временные рамки. Круглый стол «Единое здоровье: Развитие ветеринарной биофарм индустрии» модерировала директор департамента нормативно-правового регулирования Национальной ветеринарной ассоциации Татьяна Севастьянова. Среди важных вопросов она выделила совершенствование нормативно-правовой системы. «Это касается производителей животного сырья, продукции растительного и животного происхождения, а также оптимизации процессов производства лекарственных средств для ветеринарного применения. Все делается для того, чтобы бизнесу было удобно, комфортно работать и сосуществовать с федеральными органами исполнительной власти», – перечисляла модератор, она также уточнила, что для разных компаний существует несколько уровней риска.

На экспертной дискуссии «Инновации: Питание системы» со вступительным словом выступила заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций министерства экономического развития РФ Ольга Кочеткова. По ее мнению, сегодняшние потребности инновационного бизнеса касаются вопросов внедрения спроса на продукцию, которая создается. Московский эксперт также рассказала также о механизмах помощи быстрорастущим инновационным компаниям.

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