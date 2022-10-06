Как бороться с возрастозависимыми заболеваниями?

На прошедшем в Кольцово форуме Openbio-2022 участники обсудили ошибки при лечении, связь деменции с мерцательной аритмией и причины потери памяти при COVID-19.

В рамках форума Openbio-2022 27 сентября прошел круглый стол «Возрастозависимые заболевания. Альцгеймер. Последствия COVID-19». Его участники обсудили эффективность лекарственных средств при деменции, психоневрологические проблемы после перенесенного COVID-19, медико-социальные и молекулярные аспекты болезни Альцгеймера. В частности диалог вёлся об ошибках в планировании и проведении лечения пожилым пациентам, о связи аритмии и возможности развития на этом фоне деменции, затронули геронтологию и когнитивные расстройства, юридическое признание человека недееспособным при данных нарушениях и перспективы борьбы с болезнью Альцгеймера на базе различных платформ.

«В денежном исчислении деменция сравнялась с онкологией: на лечение болезни и сопровождение пациентов за 2019 год в мире было потрачено $1,3 трлн. Расходы продолжают возрастать на 5-10% ежегодно. Около 30% возникновения деменции связано с другими заболеваниями человека: инфекционными, сердечно-сосудистыми, черепно-мозговые травмами, сахарным диабетом, дисметаболическими и экологическими факторами. В такой ситуации болезнь — синдром, при котором происходит деградация когнитивной функции», — объяснил доктор медицинских наук и заведующий кафедрой клинической неврологии и нейрогериатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) Павел Пилипенко.

В денежном исчислении деменция сравнялась с онкологией: на лечение болезни и сопровождение пациентов за 2019 год в мире было потрачено $1,3 трлн.

Эксперты объяснили, что деменция — одна из самых актуальных проблем в медицине. От патологии в мире страдают более 50 млн человек. Патология вызывается различными заболеваниями и повреждениями головного мозга. В 70% случаев она связана с болезнью Альцгеймера, которую вылечить или хотя бы затормозить развитие в настоящее время не удается. Бывают ситуации, когда врачи назначают этим пациентам препарат без доказательной базы его эффективности. Такое решение не улучшает состояние пациента — лишь негативно отражается на семейном бюджете.

«Избежать развития патологии можно. Врачам достаточно не назначать препараты, стимулирующие развитие когнитивных нарушений. Доказано, что риск возникновения деменции среди пациентов, которым назначали антихолинергические препараты на длительный срок, увеличивается почти на 35-50 процентов. Основная масса пациентов на инициальной стадии когнитивных нарушений наблюдается только участковыми терапевтами, которые нередко и назначают эти препараты, а к неврологам попадает всего 10-15%. Качество оказания медицинской помощи страдает», — считает Пилипенко.

Ученые не исключают взаимосвязь потери обоняния у людей из-за COVID-19 с болезнью Альцгеймера, так как симптом присутствует у обоих заболеваний. Участники круглого стола отметили, что коронавирус для проникновения в центральную нервную систему использует обонятельные пути и может вызывать дисфункцию мозговых структур, отвечающих за память, внимание и исполнительные функции. Предположительно это может повышать риск развития деменции у пациентов младше 50 лет.

Деменция опасна не только для людей пожилого возраста, но и для больных аритмией или тех, кто перенес кардиоэмболические инсульты.

Сейчас медицина приходит к необходимости проведения дополнительных исследований для разработки более тщательного скрининга организма, чтобы исключить любые проявления нарушения ритма сердца. Пока что вопрос взаимосвязи коронавируса, аритмии и возможной деменции у пациентов младше 50 лет не так тщательно изучен.

Эксперт OpenBio, доктор медицинских наук, врач-сердечно-сосудистый хирург и заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Александр Романов считает серьезной проблемой в практике лечения нарушений ритма сердца игнорирование возможного наличия у больного когнитивной дисфункции. Врачи направляют силы на решение проблем сердца и избавление от аритмии, но не задумываются о возможном риске развития когнитивных нарушений.

«Фактически, к каждому пациенту вне зависимости от возраста нужно подходить через призму оценки состояния нарушений ритма сердца, и понимать, если у него диагностируется фибрилляция предсердий, то уже нужно задуматься про наличие минимального фактора риска развития деменции и как в будущем ее профилактировать», — резюмирует Александр Романов.