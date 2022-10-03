Влияние санкций, отток кадров и поиск инвестиций: что обсудили на OpenBio-2022

В Кольцово Новосибирской области 27-30 сентября прошёл девятый форум наук о жизни OpenBio. В научной конференции и деловом форуме приняли участие более пяти тысяч человек.

На OpenBio-2022 работали 800 офлайн-участников, 4 500 человек присоединились к площадкам онлайн, рассказали организаторы.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, на мероприятии работали специалисты из 55 регионов России и 14 стран мира.

По словам руководителя мероприятия Юлии Линюшиной, экспертам удалось выстроить открытые дискуссии, в частности, об оттоке научных кадров из РФ, работе в условиях санкций и необходимых мерах поддержки. В них приняли участие дистрибьюторы, производители оборудования и реагентов для научных лабораторий, представители институтов развития, Минобрнауки РФ и научных организаций.

OpenBio традиционно состоит из нескольких частей — это конференция молодых учёных, выставка достижений биотехнологических компаний и научно-деловой форум, который собирает ведущих российских и международных экспертов.

На очном этапе научной конференции молодые учёные представляли результаты своих работ. В каждом из пяти направлений конференции перед ними выступили ведущие российские учёные.

Первое место в секции «вирусология» занял Дмитрий Бабошко (ФГБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора), который исследовал генетическое разнообразие вируса лейкоза крупного рогатого скота, выделенного в разных районах Новосибирской области. Среди участников секции «биоинформатика» члены жюри выделили работу по анализу взаимодействия аминокислот натрий-зависимого транспортера человека NAPI2B с лигандами Рамили Власенковой (КФУ).

В секции «биотехнология» первый приз вручили Евгении Буслаевой (ЗАО «Фарм-Холдинг») за работу по разработке и культивированию штамма грибка Saccharomyces cerevisiae. Победу в секции «биофизика» одержал Юрий Ефремов (Первый МГМУ им. И. М. Сеченова). Он занимался изучением биомеханики трехмерных клеточных структур для регенеративной медицины.

В секции «молекулярная биология» победителем стал Никита Бизаев (Институт молекулярной биологии РАН), который представил исследование функционального значения метилирования эукариотического фактора терминации трансляции ERF1.

В этом году особенное внимание на форуме было уделено выживанию биотехнологической отрасли в условиях санкций и развитию российской науки при ограничениях международного сотрудничества. Участники круглого круглого стола «Российские разработки для инженерной биологии, биобезопасности и генетических исследований» разобрали проблемы разработчиков в современных реалиях, перспективы на будущее, выход на зарубежные рынки и поиск инвестиций.

На круглом столе «Реактивы для Lifescience» эксперты обсудили тренды развития генетических технологий, потребности лабораторий в сфере lifescience, проблемы нехватки важных реактивов, поиск оптимального пути решения и факторы, которые влияют на их доступность.

Круглый стол «Реалии российского инвестора: эпоха новых возможностей» собрал на OpenBio представителей инвестиционных фондов, которые обсудили актуальные для современных условий вопросы финансирования проектов и компаний. Участники отметили, что климат на рынке за последние полгода изменился, и теперь инвесторы активнее вкладывают деньги в более развитые проекты, чем в стартапы. Они отметили, что маленькие проекты теперь особенно нуждаются в активной поддержке.

В рамках круглого стола «Возрастозависимые заболевания. Альцгеймер. Последствия COVID-19» специалисты обсудили эффективность лекарственных средств при деменции, психоневрологические проблемы после перенесенного COVID-19, медико-социальные и молекулярные аспекты болезни Альцгеймера.

На сессии «Технологии жизни» эксперты обсудили новые тренды в медицине и охватили полный цикл жизни человека — от рождения репродуктивных технологий до активного долголетия и когнитивных расстройств.

В круглом столе «ВИЧ в России: фарммедобращение и качество жизни» приняли участие активисты, ученые из разных регионов России, представители пациентского сообщества, производители тест-систем и врачи. Они обсудили качество жизни ВИЧ-позитивных пациентов, стигматизацию и оказание медицинской помощи. Отдельной темой для обсуждения стали научные исследования лекарственной устойчивости к антиретровирусной терапии.

Применение высокотехнологичных методов для решения медицинских задач обсудили на круглом столе «Искусственный интеллект в медицине». На нём участники представили свои стартапы, назвали необходимые для начинающих компаний меры поддержки и перспективы их развития в России.

Особое внимание участники форума уделили вопросам интеллектуальной собственности и регистрации патентов на научные решения.