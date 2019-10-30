Министры Новосибирской области удостоены номинации «Лучшая команда» за проект по комплексному развитию малых городов, разработанный ими в ходе образовательной программы «Управленческое мастерство», организованной Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

В конкурсе высшей школы госуправления, завершавшем обучение по программе «Управленческое мастерство», приняли участие команды госслужащих из восьми регионов России – Калининградской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской и Ростовской областей, республик Башкортостан и Саха (Якутия). Они представили проекты развития своих территорий.

«По итогам обучения жюри отметило Новосибирскую область в номинации «Лучшая команда», Калининградскую – за лучшую презентацию, Новгородскую – за амбициозность и новизну. Гран-при в номинации «Лидеры изменений» получила команда из Республики Саха (Якутия) за разработку республиканского цифрового портала «One click Yakutia», обеспечивающего прямое взаимодействие жителей Якутска с властями города и региона», – сообщил АСИ.

В состав жюри, оценивающего проекты команд в 2019 году, вошли заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, директор по стратегическому планированию и развитию Ренова-Холдинг Рус Олег Фомичев, проректор РАНХиГС Иван Федотов, директор Газпром Энерджи Курт Блигард Петерсен, заместитель генерального директора АСИ — сетевой директор Георгий Белозеров и др.

Команду Новосибирской области представляли заместитель председателя правительства региона – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров, министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко и министр здравоохранения Константин Хальзов.

Менее чем за полгода региональные министры разработали проект «Комплексное развитие малых городов Новосибирской области «Второе дыхание», посвященный сбалансированному развитию Новосибирской агломерации. 25 октября проект был успешно защищен, получив высокие оценки экспертов, а команда Новосибирской области удостоена номинации «Лучшая команда».

Образовательная программа «Управленческое мастерство» ежегодно проходит в рамках реализации одноименного цикла образовательных программ и проводится на площадке РАНХиГС при участии Агентства стратегических инициатив. В 2019 году отборочный этап для участия в программе прошли восемь регионов страны, в числе которых была Новосибирская область. Слушатели программы обмениваются лучшими региональными практиками управления, проходили групповой коучинг и разрабатывали конкурентоспособные инвестиционные проекты развития регионов с учетом экономических показателей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.