Губернатор Омской области отправил в отставку министра энергетики региона 

В Омской области министр энергетики и ЖКХ региона Антон Гаак уходит с занимаемой должности. Он покидает пост главы министерства по решению губернатора.

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Гаак уходит в отставку, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса освобожден от занимаемой должности по решению губернатора Омской области», — указано на сайте облправительства. Причина принятого решения не сообщается.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал губернатор Омской области Александр Бурков 22 августа. Министр освобождается от должности с 23 августа текущего года.

Антон Гаак работал в должности министра энергетики и ЖКХ Омской области в течение двух лет. Он занял пост главы министерства в июне 2020 года. До назначения на должность Гаак, в частности, занимал руководящие должности на энергетических предприятиях региона, был заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, отстранение чиновника от должности связано с системными недостатками в работе его министерства.

Напомним, в середине августа в Омске произошло частичное обрушение жилого дома по улице 20-го Партсъезда. По данным правоохранителей, причиной аварии было ненадлежащее исполнение обязанностей ряда должностных лиц, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным.

При этом объект недвижимости стоял в планах на капитальный ремонт еще в 2021 году. Программа капитального ремонта многоквартирных домов входит в задачи министерства энергетики и ЖКХ региона.