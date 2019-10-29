Госкорпорация «Роскосмос» готова принять участие в создании цифровой модели региона с помощью аппаратов дистанционного зондирования Земли.

По сообщению пресс-службы госкорпорации, «Роскосмос» примет участие в оцифровке территории Кузбасса и окажет помощь в создании цифровой модели региона. Об этом договорились глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Также стороны договорились о взаимодействии по подготовке высококвалифицированных кадров, реализации на территории региона продукции гражданского назначения предприятий Роскосмоса

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» власти региона планируют в 2020 году реализовать пилотный проект по оцифровке территорий. Это необходимо для фиксирования нарушений в кадастровой сфере. Кроме того, цифровые карты могут применяться муниципалитетами при создании градостроительных планов.

«Мы договорились с губернатором и его командой о том, что в ближайшее время познакомим коллег с работой нашей системы, которая обеспечивает математическую обработку космических снимков с высочайшей точностью как с наших аппаратов, так и иностранных. Кроме того, с помощью российской группировки аппаратов дистанционного зондирования Земли мы готовы создать цифровой двойник региона в дециметровом формате, а там, где необходимо, — и в сантиметровом. Уверен, это даст региону совершенно новые возможности развития по целому ряду направлений», – приводит пресс-служба слова Дмитрия Рогозина.

По словам Сергея Цивилева, программа сотрудничества региона с Роскосмосом будет разработана до конца текущего года. в целом национальная программа «Цифровая экономика РФ» включает в себя шесть федеральных проектов. Срок ее исполнения – до 2024 года. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет составляет свыше 1,5 трлн рублей.

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