На дороги Новосибирской области в рамках нацпроекта БКД 2.0 уложили весь запланированный объём асфальта.

По сообщению пресс-службы, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) реализуется в соответствии с планом – на дорогах уже уложено 100% асфальтобетонного покрытия от запланированного объёма.

Под председательством губернатора региона Андрея Травникова состоялось еженедельное оперативное совещание. На рассмотрение была вынесена тема реализации нацпроекта БКД 2.0. В заседании приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, а также главы муниципальных образований региона.

В ходе совещания с докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Он рассказал о темпах реализации региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в рамках которых работы по реконструкции, выполняются на 121 участке автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в области. На сегодняшний день уложено 100%, или 1,783 млн кв. м от планируемой на 2019 год площади укладки асфальтобетонного и других типов покрытий.

Объём финансирования мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году составляет 5,5 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета, 2,7 млрд рублей за счёт средств областного бюджета Новосибирской области, 325,6 млн рублей за счёт средств местных бюджетов городских округов Новосибирской области.

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