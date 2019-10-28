Новым заместителем прокурора в Новосибирской области назначен старший советник юстиции Игорь Мищенко.
По сообщению пресс-службы ведомства, 28 октября прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в ходе собрания представил коллективу нового заместителя прокурора области – старшего советника юстиции Игоря Мищенко.
Карьера Игоря Мищенко началась в 2002 году после окончания Алтайского государственного университета по специальности «юриспруденция». С марта 2017 года Мищенко занимал должность начальника отдела кадров прокуратуры Алтайского края.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил старшего советника юстиции Игоря Мищенко новым заместителем прокурора Новосибирской области. Соответствующий приказ №1000–к был подписан 24 октября 2019 года.