Новым заместителем прокурора в Новосибирской области назначен старший советник юстиции Игорь Мищенко.

По сообщению пресс-службы ведомства, 28 октября прокурор Новосибирской области Яков Хорошев в ходе собрания представил коллективу нового заместителя прокурора области – старшего советника юстиции Игоря Мищенко.

Карьера Игоря Мищенко началась в 2002 году после окончания Алтайского государственного университета по специальности «юриспруденция». С марта 2017 года Мищенко занимал должность начальника отдела кадров прокуратуры Алтайского края.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил старшего советника юстиции Игоря Мищенко новым заместителем прокурора Новосибирской области. Соответствующий приказ №1000–к был подписан 24 октября 2019 года.

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